В Минздраве рассказали, что российские вакцины полностью защищают от гриппа

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что в России создан арсенал для противостояния гриппу. Заявление министр сделала на встрече членов правительства с президентом России, сообщает РИА "Новости".

— В нашей стране создан арсенал тех средств, которые при любом дрейфе антигенном вируса гриппа, при возникновении пандемических штаммов, включая Н5 — это "птичий грипп", — мы будем полностью защищены. Поэтому хотела доложить, что ситуация держится под контролем и все меры для того, чтобы она не вышла за пределы обычных сезонных колебаний, они приняты, — рассказала Скворцова.

По прогнозам референс-центра Минздрава, в России ожидается увеличение случаев заболевания гриппом. Высокий уровень заболеваемости уже зафиксирован в Якутии и Бурятии.

На заседании министр посоветовала россиянам избегать участия в массовых мероприятиях, а также использовать средства индивидуальной защиты, следить за чистотой своих гаджетов и чаще мыть руки, чтобы избежать инфекции.

По сведениям Роспотребнадзора, грипп этой зимой уже буйствует в Исландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Турции. Вспышки гриппа были отмечены в Грузии, где зафиксировано пять летальных исходов, а на Украине более 25 случаев заболевания гриппом закончились смертью пациентов.