Козак: Принятые меры позволят не допустить роста цен на топливо выше инфляции

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации, заявил, что принятые ранее меры позволят удерживать рост цен на нефть не выше инфляции — 1,7%.
— Совокупность инструментов и, главное, оперативное и своевременное их применение нам позволит не допустить роста цен на нефтепродукты выше инфляции, — сказал он.
Козак отметил, что действующие соглашения с нефтяниками не будут продлеваться в том случае, если меры по сдерживанию роста цен окажутся эффективными.
Соглашение с нефтяниками о заморозке цен на топливо действует до 31 марта.
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