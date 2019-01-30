Козак: Принятые меры позволят не допустить роста цен на топливо выше инфляции

По словам вице-премьера РФ, рост цен на бензин и дизель с начала года не превышал допустимых 1,7%.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации, заявил, что принятые ранее меры позволят удерживать рост цен на нефть не выше инфляции — 1,7%.

— Совокупность инструментов и, главное, оперативное и своевременное их применение нам позволит не допустить роста цен на нефтепродукты выше инфляции, — сказал он.

Козак отметил, что действующие соглашения с нефтяниками не будут продлеваться в том случае, если меры по сдерживанию роста цен окажутся эффективными.

Соглашение с нефтяниками о заморозке цен на топливо действует до 31 марта.