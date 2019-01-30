200 человек в 11 городах. Детали обысков по делу сенатора Арашукова

Следственные действия по уголовному делу, в котором фигурирует член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, проходят в 11 российских городах, над ними работает следственная группа из 200 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Следственный комитет России.

— Следственно-оперативная группа из более 200 следователей и оперативных сотрудников ФСБ проводит мероприятия — обыски и другие следственные действия — одновременно в 11 городах, — говорится в сообщении.

Между тем, по данным источника издания, меру пресечения Арашукову изберут 31 января.

Напомним, что сегодня, 30 января, в зале заседания Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. У следствия есть данные о причастности парламентария к двум убийствам. Ранее появилась информация, что он пытался сбежать из здания Совфеда перед задержанием.