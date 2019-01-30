Министр по делам Северного Кавказа о задержании Арашукова: Всё узнал от СМИ

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв заявил, что о деле сенатора Рауфа Арашукова узнал от СМИ. Он добавил, что пока у него нет деталей о задержании парламентария.

— Слышал в новостях. Сегодня для всех была новость, что его задержали. Деталей не знаю, — сказал министр Лайфу.

Чеботарёв призвал подождать, чем закончится эта история, отвечая на вопрос о возможном назначении нового сенатора от КЧР вместо Арашукова. Тот остаётся парламентарием до решения суда или же своего собственного заявления.

Сегодня в зале заседания Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. У следствия есть данные о причастности парламентария к двум убийствам. Ранее появилась информация, что он пытался сбежать из здания Совфеда перед задержанием.