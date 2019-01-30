В МВД назвали субъективными слова Зубова о переброске боевиков к Таджикистану

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В МВД назвали субъективными слова Зубова о переброске боевиков к Таджикистану

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Фото: © Flickr/Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command, U.S

Слова замминистра внутренних дел Игоря Зубова о переброске боевиков ИГИЛ* к границе с Таджикистаном с территории Пакистана являются его субъективным прогнозом. Об этом ТАСС заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

При этом она подчеркнула, что данное выражение не является официальной позицией МВД.

Ранее Лайф рассказывал, что замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов сообщил о массовой переброске боевиков ИГИЛ к границе с Таджикистаном.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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