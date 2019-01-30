Власти Сахалина решили все вопросы с проживанием участников игр "Дети Азии"

Для обеспечения проживания и питания спортсменов будет задействовано порядка 60 объектов Южно-Сахалинска.

Власти Сахалина решили все вопросы с проживанием, питанием, транспортом и медицинским сопровождением участников и гостей игр "Дети Азии". Об этом заявил врио губернатора региона Валерий Лимаренко, выступая на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

— Решены все вопросы перевозки спортсменов и прочих, включая туристов. Продумана работа по транспортировке в Южно-Сахалинске таким образом, чтобы время в пути между объектами не превышало 15 минут, — сказал Лимаренко.

По его словам, для обеспечения проживания и питания спортсменов будет задействовано порядка 60 объектов Южно-Сахалинска.

Глава региона добавил, что на спортивных объектах будут задействованы 16 медицинских бригад, а для оказания помощи участникам будет привлечено более тысячи волонтёров. Он также отметил, что для гостей игр запланирована обширная туристическая и культурная программа.

— Очень важная позиция — безопасность. Вместе с управлениями ФСБ, МВД, МЧС проведена работа по подготовке мероприятия, — отметил он.

В свою очередь, президент России Владимир Путин уточнил у Лимаренко, нужна ли властям дополнительная помощь, на что глава региона ответил отрицательно.

— Удачи, — отметил президент.

8–17 февраля в Южно-Сахалинске пройдут Зимние международные игры "Дети Азии". Спортивные мероприятия охватят восемь видов спорта: лыжные гонки, биатлон, хоккей, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина и фигурное катание.