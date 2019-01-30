Ляшко 4 часа искал по всей Украине, где сделать прививку, и пристыдил Супрун

Политик также заявил, что подал в суд на исполняющую обязанности главы Минздрава Незалежной.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко на своей странице в "Фейсбуке" заявил, что на протяжении четырёх часов не мог по всей Украине найти, где ему сделать прививку от кори, за что пристыдил временно исполняющую обязанности министра здравоохранения страны Ульяну Супрун.

Политик рассказал, что не собирался делать прививку, однако изменил своё решение после звонка друга, который сообщил ему о том, что болен корью. Тогда Ляшко начал искать, где ему сделать прививку.

Найти место, где сделают заветный укол, удалось лишь через 4 часа в Черниговской области, и то — благодаря "блату".

— В стране эпидемия кори. Только в Киеве за последнее время умерло семь человек. Супрун рассказывает, что люди не хотят делать прививки. Ложь! Вакцины нет, или она некачественная! — заявил Ляшко.

Политик также рассказал, что подал в суд на Супрун. Первое заседание состоится 15 февраля.

Напомним, что, по данным украинского Минздрава, с начала 2019 года от кори умерло уже шесть человек. Общее число заболевших варьируется от 8,5 тысячи до 11,3 тысячи украинцев.