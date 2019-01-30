"Не собираюсь уходить". Мэр Риги Ушаков опроверг информацию о своём задержании

О том, что главу города после обысков везут в следственный изолятор, сообщил бывший депутат рижской Думы.

Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своём задержании. Он также добавил, что не собирается подавать в отставку.

— Ко мне не применён никакой статус. Я не собираюсь уходить с должности, — сказал Ушаков журналистам.

Ранее сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) провели обыски в кабинете мэра Риги и по месту его жительства. Были изъяты компьютеры и другие носители информации, а также документы. В пресс-службе Ушакова Лайфу сообщили, что не знают, с чем связаны действия KNAB.

Бывший депутат рижской Думы Руслан Панкратов, в свою очередь, рассказал, что глава города задержан и доставлен в следственный изолятор.