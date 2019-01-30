"Надо быть на равных". Володин призвал старшее поколение к диалогу с молодёжью

Парламентарий также добавил, что старшее поколение ответственно за то, чтобы поддержать стремления молодёжи ко всему новому и к переменам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что старшее поколение должно общаться с молодёжью на равных и без менторского тона. Политик рассказал на Рождественских парламентских встречах, что от идей, энергии, желания добиваться поставленных целей молодёжи во многом зависит будущее России.

— Давайте ответим себе: понимаем ли мы тех, кому сейчас 14, 16, 18, 20, 25? Не всегда. Почему? Что мешает? Может, "взгляд сверху": мы умнее, опытнее и знаем, "как надо", а там — "молодо-зелено"? Признаем: такой подход неправильный, — цитирует Володина РИА "Новости".

— У молодежи появился невиданный в прежние времена выбор: как жить, к чему стремиться. На человека, который готов к такому решению, то есть к осознанию личной ответственности за свой выбор, нельзя смотреть сверху вниз. С таким человеком, пусть даже он только вступил в совершеннолетие, надо быть на равных, — заключил политик.

Несколько дней назад премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о планах расширять грантовую поддержку молодёжи в искусстве. А вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в рамках нацпроекта "Образование" в учебных заведениях собираются возродить наставничество.