Сэкономили на "Дошираках". Продажи Lamborghini в России выросли в два раза

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", продажи итальянского производителя увеличились в 2,3 раза.

В России в 2018 году в два раза выросли продажи автомобилей Lamborghini. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

В минувшем году 72 человека стали обладателями новых авто от итальянского производителя, что в 2,3 раза больше аналогичного показателя за 2017 год.

Больше всего россияне покупали кроссовер Urus — 44 экземпляра. Суперкаров Huracan приобрели 18 автомобилей, а спорткаров Aventador — 10 штук.

Большая часть этих Lamborghini приобреталась в Москве и Подмосковье — 44 автомобиля. Кроме того, итальянские машины покупали в Санкт-Петербурге, Пензенской, Самарской, Свердловской областях и в других регионах страны.