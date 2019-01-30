Цена комплекта — 50 тысяч. Штангисту с Урала не в чем выступать на Спецолимпиаде

При этом его семья не в состоянии оплатить все необходимые расходы из-за невысокого уровня зарплат.

Участнику Всемирных игр Специальной Олимпиады (спорт для людей с ментальными нарушениями) из Свердловской области Антону Упорову, который вошёл в состав национальной сборной , не в чем выступать на соревнованиях. Об этом порталу URA.RU рассказал его тренер Владимир Попов.

Игры пройдут в марте 2019 года в Абу-Даби. Сейчас 17-летнему спортсмену нужны борцовка, туфли-штангетки, тяжелоатлетический ремень — при этом обязательно мировых брендов. Общая цена комплекта составляет 50 тысяч рублей.

Кроме этого, ему нужен костюм из прорезиненной ткани, стоимостью 20–30 тысяч. Семья Антона не в состоянии оплатить такие расходы из-за невысокого уровня зарплат. Плюс ко всему в семье растут два чемпиона: Антон и его брат-близнец Артём, занимающийся у этого же тренера.

Как заявили порталу в Специальном олимпийском комитете Свердловской области, там готовы помочь Антону, однако пока что вопрос остаётся нерешённым. О готовности оказать свою помощь также заявили и в Министерстве спорта региона.