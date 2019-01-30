"Гвоздь в гроб демократии". Эксперт оценил идею проверить украинцев на полиграфе

Член Совета Федерации РФ Анатолий Широков считает, что если украинская инициатива проверять связь граждан с "оккупационными властями" в Донбассе на детекторе лжи воплотится в жизнь, это будет "серьёзным гвоздём в крышку гроба демократических свобод".

— Подобного рода заявления, особенно из уст высших прокурорских чинов украинского государства, кроме замечательной поговорки "Хоч би чим дитина бавилась, аби не плакала" ("Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало"), других эмоций не вызывают, — заявил политик в комментарии Лайфу.

Широков сомневается, что подобные мероприятия вообще реализуемы на Украине. Но если это идею поддержат власти, это покажет, что в стране просто не существуют гражданские права.

— И это будет дополнительный такой серьёзный гвоздь, который будет забит в крышку гроба демократических свобод соседнего государства, — резюмировал Анатолий Широков.

Ранее Лайф приводил слова главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Тот заявил, что стоит проверить всех украинцев на полиграфе, чтобы узнать, кто из граждан сотрудничает с "оккупационными властями" в Донбассе.