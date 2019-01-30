Обучат кройке и шитью. В Вологде открылся соцпроект "Служба быта на дому"

Занятия будут проводиться в пунктах социально-бытового обслуживания, которые оснастят всем необходимым.

Социальный проект "Служба быта на дому", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, появился в Вологде. Об этом сообщает ГТРК "Вологда".

В рамках проекта, как сообщает телеканал, пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями и молодых мам обучат кройке и шитью. В течение года навыки получат 95 жителей из Шекснинского, Кирилловского, Тарногского и Вологодского районов.

Занятия будут проводиться в пунктах социально-бытового обслуживания, которые оснастят всем необходимым: швейными машинками, оверлоками, раскроечными столами и гладильными досками.