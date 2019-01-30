В Кремле проходят переговоры Путина и Додона

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В Кремле проходят переговоры Путина и Додона

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Президент Молдавии Игорь Додон и президент РФ Владимир Путин. Фото: © L!FE / Андрей Тишин

В Кремле началась встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Молдавии Игоря Додона. Ожидается, что на переговорах они обсудят вопрос миграции, а также поставок плодоовощной продукции и вина.

— Встречи проходят регулярно и дают результаты. Товарооборот подрос почти на 29 процентов, — отметил Владимир Путин.

Додон добавил, что Молдавия считает Россию стратегическим партнером, а народы двух стран являются братскими.

Он также поблагодарил Путина за то, что он поддержал инициативу не повышать таможенные пошлины на ряд товаров.

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