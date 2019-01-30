В Астраханской области задержали мэра Камызяки и главу Камызякского района

Мэр города Камызяки Дмитрий Васильев и глава Камызякского района Астраханской области Владимир Сухоруков задержаны при получении крупных взяток. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

— Сегодня в разное время сотрудниками силовых структур задержаны с поличным при получении крупных взяток глава Камызякского района Владимир Сухоруков и мэр Камызяки Дмитрий Васильев, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что чиновников задержали в Астрахани. Деньги они получили от местных предпринимателей.