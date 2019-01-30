Путин: России небезразлично, как будет сформирован парламент Молдавии

По словам российского лидера, от этого зависит, как будут дальше развиваться российско-молдавские отношения.

Президент России Владимир Путин на встрече со своим молдавским коллегой Игорем Додоном заявил, что Москве небезразлично, как будет сформирован парламент Молдавии.

— Нам, в России, небезразлично, как будет сформирован парламент Молдавии, он формирует правительство. От него зависит, как будут дальше развиваться российско-молдавские отношения, удастся ли заручиться поддержкой правительства тех инициатив, — сказал Путин.

Додон, в свою очередь, отметил, что в Молдавии 65 процентов считают Россию дружеским государством.

— Рассчитываем, что мнение народа чётко и ясно будет просчитываться в будущем парламенте, — сказал он.