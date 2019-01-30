Орешкин рассказал, как сделать внутренний туризм дешевле заграничного

Главными факторами, которые могут помешать в этом вопросе, являются длина сезона и климатические условия в стране.

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, какие меры необходимо принять для того, чтобы внутренний туризм стал дешевле заграничного.

Глава ведомства отметил, что основными факторами, мешающими преодолеть эту ситуацию, являются длина сезона и климатические условия в стране.

— Это означает, что обеспечение необходимой нормы рентабельности для отелей, для других объектов туристической инфраструктуры возможно только при полной загрузке, и одна из историй, над которой будем работать, — это увеличение загрузки отелей в Крыму вне пикового сезона, — заявил Орешкин Лайфу.

Достичь этого планируется при помощи проведения специальных мероприятий вне туристического сезона, которые могут помочь добиться полной загруженности отелей. Соответственно, будет расти и отдача на вложенные средства.

— Развитие общей инфраструктуры упрощает логистику и сокращает стоимость транспортных и других издержек, в том числе и товаров, которые нужны для туристов в конкретном месте, — продолжил Орешкин.

Большим прорывом в данном вопросе, по мнению министра, стало открытие Крымского моста, которое позволило обеспечить поступление товаров на полуостров по более удобным и выгодным логистическим маршрутам, что положительно повлияет на стоимость туристических поездок.

— Поэтому это планомерная работа по всем направлениям, и очевидно, что главная задача — создать конкурентоспособное направление по качеству и по цене, — подытожил глава ведомства.