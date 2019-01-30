Пять человек попали под лавину в польских Татрах

Двое пострадавших получили серьёзные ранения, ещё трое — менее значительные травмы.

Пять человек пострадали в результате схода лавины в польских Татрах. Об этом сообщает местный телеканал TVP Info со ссылкой на спасателей.

По предварительным данным, двое из пяти пострадавших получили серьёзные ранения, ещё трое травмировались менее значительно.

Также отмечается, что человека, дольше всех находившегося под снегом, должны были доставить на вертолёте в одну из больниц Кракова. Второго пострадавшего планировали госпитализировать в городе Закопане. Остальные пострадавшие также будут перевезены на вертолёте.

В настоящий момент в польских Татрах объявлен второй уровень лавинной опасности.