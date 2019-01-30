СКР попросил арестовать сенатора Арашукова

Следственный комитет РФ попросил арестовать сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Ходатайство поступило в Басманный суд Москвы.
— Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в суд, — сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
Ожидается, что судебное заседание начнётся в ближайшее время.
Сегодня его задержали, а позже предъявили обвинение по трём статьям. Речь идёт об участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Помимо сенатора задержали и его отца Рауля Арашукова.
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