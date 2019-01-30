В Подмосковье ламповый телевизор упал на голову двухлетнему ребёнку

Мальчик получил перелом свода черепа и ушиб головного мозга, однако врачам удалось спасти его жизнь.

Врачи Детской городской клинической больницы имени Сперанского спасли жизнь двухлетнего мальчика из Подмосковья, на голову которому упал старый ламповый телевизор.

— По всей видимости, ребёнок пробегал мимо и случайно его задел. В результате мальчик получил перелом свода черепа и ушиб головного мозга, — говорится в сообщении Департамента здравоохранения Москвы.

В реанимацию его доставили, когда он был уже в коме. Ребёнка подключили к аппарату искусственного дыхания, поскольку самостоятельно дышать он не мог, но уже через несколько дней его перевели в нейрохирургическое отделение, где малыш проходил необходимые процедуры.

В конечном итоге спустя некоторое время ребёнок полностью восстановился и был выписан.