В Подмосковье ламповый телевизор упал на голову двухлетнему ребёнку

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В Подмосковье ламповый телевизор упал на голову двухлетнему ребёнку

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Фото: © Flickr/gothopotam

Мальчик получил перелом свода черепа и ушиб головного мозга, однако врачам удалось спасти его жизнь.

Врачи Детской городской клинической больницы имени Сперанского спасли жизнь двухлетнего мальчика из Подмосковья, на голову которому упал старый ламповый телевизор.

— По всей видимости, ребёнок пробегал мимо и случайно его задел. В результате мальчик получил перелом свода черепа и ушиб головного мозга, — говорится в сообщении Департамента здравоохранения Москвы.

В реанимацию его доставили, когда он был уже в коме. Ребёнка подключили к аппарату искусственного дыхания, поскольку самостоятельно дышать он не мог, но уже через несколько дней его перевели в нейрохирургическое отделение, где малыш проходил необходимые процедуры.

В конечном итоге спустя некоторое время ребёнок полностью восстановился и был выписан.

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