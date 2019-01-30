Напавшего с ножом в Осло россиянина направили на психиатрическую экспертизу

В полиции заявили, что данная процедура является центральным элементом расследования.

Задержанный в норвежском Осло россиянин, напавший на женщину с ножом в одном из супермаркетов, принудительно отправлен на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на адвоката подозреваемого.

— 20-летний мужчина, которого подозревают в ранении женщины в супермаркете, принудительно направлен в психиатрическую больницу, — говорится в сообщении.

Адвокат россиянина Ула Лунде полностью согласен с данным решением и отметил, что он изначально настаивал на том, что его подзащитный болен.

В полиции телеканалу сообщили, что психиатрическая экспертиза является центральным элементом расследования.

Напомним, 18 января в Осло был задержан 20-летний гражданин России, который напал с ножом на женщину в одном из супермаркетов города.