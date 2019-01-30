В Петербурге арестовали мать, заморившую голодом маленького сына

Кроме того, следователи проверяют работу должностных лиц районных учреждений социальной защиты населения и здравоохранения.

Кировский районный суд отправил в СИЗО жительницу Санкт-Петербурга, обвиняемую в убийстве годовалого сына. 31-летнюю Викторию С. поместили под стражу на два месяца.

Следствие полагает, что женщина действовала умышленно: она переложила обязанности по уходу за ребёнком на свою знакомую, понимая, что та не справится с этой ролью. Более того, мать достоверно знала об отсутствии у ребёнка регулярного питания. В результате мальчик погиб от кахексии — крайнего истощения организма.

Как уже сообщал Лайф, по факту трагедии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". Ответственность грозит не только матери, но и должностным лицам учреждений соцзащиты населения, а также органов опеки, которые должны были осуществлять надзор за этой семьёй.

Также известно, что у горе-матери есть ещё двое старших детей, которые проживают отдельно. В отношении одного из них женщина была лишена родительских прав.