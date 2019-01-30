Могут привести к шизофрении. Учёные обнаружили неожиданную опасность кошек

Эти домашние животные являются самыми частыми переносчиками паразита, который вызывает у людей и грызунов склонность к авантюризму.

Учёные из Копенгагенской университетской больницы установили, что внутриклеточный паразит токсоплазма (Toxoplasma gondii) при попадании в человеческий организм повышает риск развития шизофрении на 50 процентов. Об этом сообщает Science Alert.

Отмечается, что заразиться паразитом может любое теплокровное животное, но, как правило, переносчиками являются кошки. Также при заражении особи происходят изменения в её поведении.

Так, грызуны становятся невосприимчивыми к сдерживающим рефлексам, проявляют любознательность и теряют неприязнь к кошачьему запаху. Подобную склонность к авантюризму замечают и у людей, ставших носителями паразита.

Для установления связи между психическими расстройствами и паразитом учёные провели исследование, в котором приняли участие около 80 тысяч добровольцев. Примечательно, что среди них насчитывалось более 2,5 тысячи человек, страдающих психическими расстройствами.

Проверив результаты анализа крови, специалисты обнаружили, что у людей, в организме которых был обнаружен паразит, вероятность наличия психических расстройств, связанных с шизофренией, была на 50 процентов выше.

При этом учёные отметили, что паразит в организме страдающих шизофренией появлялся раньше, чем медики ставили им диагноз.