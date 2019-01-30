Адвокат назвал ерундой данные, что Арашуков забыл русский язык во время допроса

Таким образом, представитель защиты Евгений Устин опровергает заявление Следственного комитета.

Адвокат сенатора Рауфа Арашукова назвал ерундой заявление СК РФ, в котором говорится, что во время допроса парламентарий забыл русский язык и просил предоставить ему переводчика.

— И что касается переводчика — это всё ерунда, при мне он переводчика не просил, русским языком владеет хорошо, — заявил адвокат Евгений Устин агентству РИА "Новости".

Защита сенатора добавила, что переводчик был, но его позвал следователь. Устин не исключает, что это сделали для подстраховки.

Ранее в СКР сообщили, что Рауф Арашуков во время допроса заявил, что недостаточно владеет русским языком, и потребовал переводчика.

Как уже сообщал Лайф, Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации, но перед этим попытался сбежать. Также в СКР сообщили о причастности отца Рауфа — Рауля Арашукова к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму свыше 30 миллиардов рублей. Сенатору меж тем уже предъявили обвинение по трём статьям, в том числе и по делу об убийстве.