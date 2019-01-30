СКР намерен задержать 4 возможных фигурантов дела о хищении газа у "Газпрома"

Следователи планируют задержать четырёх руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа по уголовному делу о хищении газа у "Газпрома". Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По её словам, следственные действия по делу о хищении газа у "Газпрома" сейчас проводятся с Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым.

— Планируется их задержание, — сказала Петренко.

Она добавила, что в их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями о мошенничестве, а также о создании и участии в преступном сообществе.

Отмечается, что участники преступной группы, которую возглавлял отец сенатора Рауфа Арашукова, поставляли газ фиктивным потребителям. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступлений.

Напомним, сегодня утром прямо в зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор Рауф Арашуков. Также в СКР сообщили о причастности отца Рауфа — Рауля Арашукова к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму свыше 30 миллиардов рублей. Сенатору меж тем уже предъявили обвинение по трём статьям, в том числе и по делу об убийстве.