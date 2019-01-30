Патриарх Кирилл рассказал об опасности социального неравенства

По его словам, разделённость власти и народа рано или поздно способна привести к печальным последствиям для государства и его граждан.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что материальное неравенство в России поглощает "духовные силы народа" и несёт в себе "опасный заряд". С таким заявлением он выступил перед депутатами Госдумы и представителями Правительства РФ на XXVII Рождественских чтениях.

— В наши дни проблема социального неравенства приобретает особую остроту не только для развивающихся, но и для развитых стран, — сказал патриарх.

По его словам, неравенство разъедает ткань народного единства. Предстоятель РПЦ добавил, что более опасными считаются даже не количественные различия между доходами социальных групп, а "то отчуждение, которое эти различия порождают". Он также отметил, что церковь понимает нужды и проблемы соотечественников.

— Патриархи всегда заступались за страждущих, несли такую обязанность и просто говорили правду в глаза власти, — сообщил он.

Как заметил патриарх Кирилл, разделённость власти и народа рано или поздно способна привести к печальным последствиям для государства и его граждан.