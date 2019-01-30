В суде по делу братьев Магомедовых назвали объём арестованных активов

В Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство правоохранительных органов по поводу продления ареста Зиявудину и Магомеду Магомедовым, сообщили, что общая сумма арестованных активов братьев приближается к 300 миллиардам рублей.

— Счетов арестовано на 250–300 млрд руб., арестовываются активы, живые деньги. Я понимаю, что следствию необходимо было, чтобы я оказался здесь, я хозяин этих компаний суперблагополучных, —цитирует Агентство городских новостей "Москва" слова Зиявудина Магомедова.

Следствие обвиняет братьев в мошенническом хищении 2,5 миллиарда рублей за период с 2010 по 2016 год, а также создании преступного сообщества и растрате бюджетных средств при строительстве стадиона "Арена Балтика" и аэропорта Храброво в Калининграде. В новом эпизоде обвинение добавило в дело хищение 300 миллионов рублей при строительстве автодороги "Чуйский тракт".

Артур Максидов, экс-руководитель компании "Интекс", которая входила в группу компаний братьев Магомедовых "Сумма", обвиняется в хищении более 668 миллионов рублей. Всего по делу обвиняется 16 человек.