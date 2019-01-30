Президент Германии не может вылететь из Эфиопии из-за поломки самолёта

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не может покинуть Эфиопию из-за поломки правительственного самолёта. Об этом сообщает Bild.
Штайнмайер находится в Эфиопии с рабочей поездкой и в 14:50 по московскому времени должен был вылететь в Берлин. Однако выяснилось, что у Airbus A340 Theodor Heuss, на котором летает немецкий президент, обнаружили дефект, связанный "с нагнетаемым воздухом".
Сообщается, что проблему можно решить прямо в аэропорту Аддис-Абебы. На время ремонта самолёта делегация из 55 человек, сопровождающая Штайнмайера, останется в отеле.
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