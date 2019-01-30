В Общественной палате обсудили законопроект о паллиативной медпомощи

Речь идёт о целом комплексе медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и общее улучшение качества жизни тяжелобольных и даже неизлечимых пациентов.

В Общественной палате состоялось обсуждение законопроекта об оказании паллиативной медицинской помощи. Документ был разработан правительством в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина.

Согласно законопроекту, термин "паллиативная помощь" становится комплексным: кроме медицинского вмешательства, в понятие включается оказание психологической помощи неизлечимо больным и предоставление ухода.Такая мера направлена на улучшение качества жизни, избавление от боли, тяжёлых проявлений заболевания и поддержание работы функций организма.

На слушания пригласили сотрудников учреждений здравоохранения, представителей благотворительных и общественных организаций, а также органов власти.

В ходе дискуссии все стороны отметили, что такой законопроект нашей стране необходим, однако экспертное сообщество предложило обратить внимание на некоторые доработки. Например, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер считает важным предусмотреть порядок оказания помощи иногородним пациентам, а также уточнить определение фразы "восстановление функций организма".

Отметим, что в ходе обсуждений в Общественной палате документ поддержали замминистра труда и соцзащиты Светлана Петрова и замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

— Я предлагаю поддержать этот законопроект. Мы действительно работаем над ним давно (...) Давайте определимся в том формате тех поправок, о которых мы сейчас договорились, и оставим темы, которые сейчас решить не сможем, чтобы не тормозить этот законопроект, — предложила в ходе обсуждения Петрова.

Ранее Лайф сообщал, что законопроект о паллиативной помощи был принят в первом чтении Госдумы.