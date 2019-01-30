На Украине супружескую пару расстреляли из "Сайги" возле здания суда

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На Украине супружескую пару расстреляли из "Сайги" возле здания суда

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Фото: © "Новости Н"

Отмечается, что женщина погибла на месте, а мужчина скончался по пути в больницу.

В украинском Николаеве неизвестный убил двух человек возле здания Ленинского районного суда. Об этом сообщает портал "Новости Н".

Отмечается, что преступление произошло утром 30 января. Мужчина выстрелил в супружескую пару из охотничьего карабина типа "Сайга". Оружие находится на месте преступления.

В результате инцидента женщина погибла на месте, а её супруг скончался по дороге в больницу. По имеющейся информации, стрелка удалось задержать на месте преступления.

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