Трамп позвонил Гуайдо и поздравил его с "вступлением в должность президента"

Американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре поздравил Хуана Гуайдо с "началом президентских полномочий". Об этом заявил Белый дом.

— Он поздравил его с историческим вступлением в должность президента, а также вновь подтвердил твёрдую поддержку борьбе Венесуэлы за восстановление демократии, — говорится в заявлении Белого дома.

В свою очередь, Гуайдо поблагодарил Трампа за его поддержку и приверженность Вашингтона к "свободе и процветанию Венесуэлы". Спикер местного парламента также анонсировал, что сегодня и в субботу пройдёт ряд крупных протестов против избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, в Венесуэле с 21 января продолжаются протесты против действующего главы государства. Временным лидером страны себя объявил спикер парламента Хуан Гуайдо, которого поддержали страны Запада, в том числе и США.