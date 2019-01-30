Комик Зеленский зарегистрирован кандидатом в президенты Украины

Украинский Центризбирком зарегистрировал комика Владимира Зеленского кандидатом в президенты Незалежной. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
Кроме того, кандидатами стали экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко и народный депутат предыдущих созывов Инна Богословская.
Ранее Лайф писал, что незадолго до наступления нового года Зеленский официально подтвердил своё желание баллотироваться на пост президента Украины.
Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря 2018 года.
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