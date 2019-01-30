Приём заявок на конкурс президентских грантов для НКО стартует 1 февраля

На предоставление грантов в федеральном бюджете на 2019 год предусмотрено 8 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении грантов на развитие гражданского общества. Начиная с этого года Координационному комитету фонда предоставлено право самостоятельно определять даты проведения конкурсов. Кроме того, было закреплено правовое оформление модели долгосрочных (длительностью до трёх лет) проектов НКО.

На первый конкурс 2019 года заявки от некоммерческих организаций будут приниматься с 1 февраля по 15 марта, на второй — с 10 июня по 31 июля.

Как отметил генеральный директор фонда Илья Чукалин, до конца весны будет проведена оценка социального эффекта от проектов, поддержанных в 2017 году, большинство из которых завершилось в ноябре 2018 года.

— Нам важно показать обществу, что проекты дали конкретным людям, территориям. Кроме того, сделать правильные выводы из ситуаций, когда проектные команды не смогли в полной мере осуществить задуманное, понять, что им помешало, — прокомментировал он.

На предоставление грантов в федеральном бюджете на 2019 год предусмотрено 8 млрд рублей. Такая же сумма фигурирует на 2020 и 2021 годы.

Отметим, что в прошлом году в рамках двух конкурсов в Фонд президентских грантов поступило рекордное количество заявок от НКО — 19 018. Грантовую поддержку на общую сумму 7,8 миллиарда рублей получили 3573 проекта со всех регионов страны. О многих из них рассказывал Лайф. Например, инициатива регионального общественного движения "Деревня — душа Отечества" позволила вернуть в сёла Вологодской области самые насущные бытовые услуги, решить вопрос самозанятости пенсионеров, людей с ОВЗ и молодых мам. В рамках проекта "Служба быта на дому" их обучат кройке и шитью. В первом конкурсе 2018 года проект получил грантовую поддержку в размере 1 532 825 рублей.