Инсульт в 18 лет. Студентка московского колледжа скончалась прямо на занятиях

Студентка одного из московских колледжей на востоке города умерла прямо во время занятий. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
В 12:30 18-летняя девушка пожаловалась на плохое самочувствие и вышла в туалет. По пути она присела на скамейку в коридоре.
Сообщается, что девушка жаловалась на сильную головную боль. Педагоги сразу вызвали ей скорую, однако студентка скончалась до приезда врачей.
Вероятной причиной смерти медики назвали инсульт.
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