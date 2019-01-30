Инсульт в 18 лет. Студентка московского колледжа скончалась прямо на занятиях

Читайте также

Инсульт в 18 лет. Студентка московского колледжа скончалась прямо на занятиях

4

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Студентка одного из московских колледжей на востоке города умерла прямо во время занятий. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

В 12:30 18-летняя девушка пожаловалась на плохое самочувствие и вышла в туалет. По пути она присела на скамейку в коридоре.

Сообщается, что девушка жаловалась на сильную головную боль. Педагоги сразу вызвали ей скорую, однако студентка скончалась до приезда врачей.

Вероятной причиной смерти медики назвали инсульт.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×