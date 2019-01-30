Двух омских школьниц заподозрили в сексуальном насилии над сверстницей

По данным следователей, две школьницы — 13 и 15 лет — сняли на камеру мобильного телефона издевательства сексуального характера над малолетней девочкой и выложили видео в соцсеть.

Следователи возбудили уголовное дело после информации о том, что в Омске две школьницы совершили насильственные действия над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

По предварительным данным, две школьницы — 13 и 15 лет — сняли на камеру мобильного телефона издевательства сексуального характера над малолетней девочкой и выложили видео в соцсеть.

Все обстоятельства произошедшего уточняются, следователи проводят беседу со свидетелями, а пострадавшей оказывают психологическую помощь.

Сообщается, что следователи решают вопрос об избрании для 15-летней подозреваемой меры пресечения, так как по возрасту она уже привлекается к уголовной ответственности.

Уголовное дело возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".