Суд продлил арест братьев Магомедовых

Совладелец группы компаний "Сумма" и его брат пробудут под арестом как минимум до 30 марта.

Тверской суд Москвы продлил арест совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражей на один месяц 25 суток, до 30 марта 2019 года, — огласила решение судья Елена Булгакова.

Также был продлён арест главы компании "Интекс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова. Кроме того, стало известно, что срок предварительного следствия был продлён до 5 мая.

Напомним, совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в конце марта прошлого года. Их обвиняют в том числе в растрате 2,5 миллиарда рублей. Виновными они себя не считают.