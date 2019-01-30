Более 1,6 тысячи рейсов отменено в США из-за холодов и снегопада

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Более 1,6 тысячи рейсов отменено в США из-за холодов и снегопада

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Фото: © Flickr/Quinn Dombrowski

Из-за неблагоприятных погодных условий приостановлена доставка почты в 11 штатах страны.

Более 1600 авиарейсов отменено в США из-за аномальных холодов и снегопадов, которые продолжаются на Среднем Западе страны. Об этом сообщает портал FlightAware, который отслеживает передвижение воздушных судов.

Отмечается, что 1164 из них отменено в Чикаго, ещё 45 было отложено. В Мидуэе отменили 322 рейса и вылет двух отложили. Ситуация сохраняется на протяжении четырёх дней.

Телекомпания NBC сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условий приостановлена доставка почты в 11 штатах страны. Шпалы рельсов в Чикаго прогревают при помощи костров.

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