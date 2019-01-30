Поставлял газ несуществующим людям. Детали дела отца сенатора Арашукова

Отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков поставлял вместе с соучастниками газ несуществующим потребителям в то время, когда он занимал должность директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По её словам, они заключали договора на поставку предприятиям газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объёма газа, чем было нужно потребителям.
— После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчёт, — сказала Петренко.
Сейчас, как отметила представитель СКР, следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление других фигурантов дела.
Напомним, как сообщалось ранее, СКР считает, что отец сенатора Рауль Арашуков является создателем преступного сообщества.
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