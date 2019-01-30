Поставлял газ несуществующим людям. Детали дела отца сенатора Арашукова

Как отмечает следствие, Рауль Арашуков и его соучастники заключали договора на поставку предприятиям газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объёма газа, чем было нужно потребителям.

Отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков поставлял вместе с соучастниками газ несуществующим потребителям в то время, когда он занимал должность директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По её словам, они заключали договора на поставку предприятиям газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объёма газа, чем было нужно потребителям.

— После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчёт, — сказала Петренко.

Сейчас, как отметила представитель СКР, следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление других фигурантов дела.

Напомним, как сообщалось ранее, СКР считает, что отец сенатора Рауль Арашуков является создателем преступного сообщества.