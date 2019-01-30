"Кнопки тоже отвлекают!" Эксперт назвал абсурдной идею запрета курения за рулём

Курение в автомобиле — это личное дело каждого. И если табачный дым из него никому не мешает, то почему он должен стать проблемой? Резонным вопросом в беседе с Лайфом задаётся партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

Ранее член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев предложил ввести запрет на курение за рулём автомобиля.

— Отвлекает это или нет — вопрос спорный, исследований по этому поводу не было. Если по поводу телефонов хотя бы были исследования, то по этому поводу не было. Вообще, с точки зрения безопасности надо бы запретить смотреть на навигатор, потому что человек отвлекается и тем более в этом навигаторе что-то делает. Но, с другой стороны, как он найдёт, куда ему ехать? Вот навигатор опаснее гораздо, чем сигареты, это я вам точно могу сказать, но его никто не пытается запретить, — выразил уверенность Моржаретто.

По словам Игоря Моржаретто, реально любую идею довести до абсурда, ведь и любые кнопки или управление климат-контролем может отвлекать.

— Мне не нравится, когда люди курят в машине, но с точки зрения безопасности это ничем не опаснее, чем делать что-нибудь другое, пить воду, например. Давайте запретим пить воду, кока-колу можно, воду — нельзя, — негодует автоэксперт.

Выдвинувший инициативу о запрете курения в автомобиле депутат Дмитрий Свищев полагает, что запретом можно остановить пропаганду курения среди россиян.