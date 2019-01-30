"Понты для приезжих". Волочкова рассказала, как её обманывал сенатор Арашуков

Она также понадеялась, что его задержание станет уроком для всех, кто нарушает закон.

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказала о своём опыте знакомства с сенатором Рауфом Арашуковым, а также о том, как он несколько раз обманывал её группу.

Она уточнила, что приезжала в Карачаево-Черкесию два раза, но Арашуков никогда не был её другом.

— Это был тогда мальчик, десять лет назад, соответственно, 20–21 года, этот человек — "понты для приезжих" из-за того, что у него папа богатый Рауль Арашуков. И вот Рауф всегда кичился деньгами своего папы, приписывая все эти достоинства себе, — заявила Волочкова.

Она также сообщила, что задержанный сенатор оба раза обманывал её группу, платя меньше, нежели обещал изначально. Арашукова она назвала "мыльным пузырём", добавив, что все его бандитские действия привели к тому, чему и должны были.

Балерина понадеялась, что его задержание станет уроком для всех, кто нарушает закон, и для тех, кто из-за большого количества денег считает, что им можно всё.

Как уже сообщал Лайф, Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации, но перед этим попытался сбежать. Также в СКР сообщили о причастности отца Рауфа — Рауля Арашукова к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму свыше 30 миллиардов рублей.