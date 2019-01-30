Путин и Додон договорились о транзите молдавских товаров через Украину

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о транзите товаров на рынок РФ через Украину.

— Договорённость с Владимиром Путиным: по просьбе президента Молдавии все молдавские товары с сегодняшнего дня могут быть экспортированы на российский рынок транзитом через Украину, — написал Додон на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, вместе со снятием со стороны России таможенных пошлин на товары из Молдавии такие решения помогут значительно нарастить торговый оборот между двумя странами в короткие сроки.

Напомним, Путин и Додон сегодня провели переговоры. На встрече президент РФ отметил, что товарооборот двух государств "подрос почти на 29 процентов".