Неизвестный ранил 5 человек на Корсике и заперся в доме

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Неизвестный ранил 5 человек на Корсике и заперся в доме

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Фото: © Pixabay

Неизвестный открыл огонь по прохожим в городе Бастия на французском острове Корсика. В результате инцидента ранения получили пять человек, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что мужчина открыл огонь по прохожим и ударил нескольких из них, в том числе полицейского. Затем он забаррикадировался в здании.

На месте инцидента работает полиция.

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