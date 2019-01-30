Неизвестный ранил 5 человек на Корсике и заперся в доме

Неизвестный открыл огонь по прохожим в городе Бастия на французском острове Корсика. В результате инцидента ранения получили пять человек, сообщают местные СМИ.
Spari in #Corsica: feriti e un uomo barricato https://t.co/huYeTdsecM pic.twitter.com/jgQD3ilnWT— Adnkronos (@Adnkronos) 30 января 2019 г.
Отмечается, что мужчина открыл огонь по прохожим и ударил нескольких из них, в том числе полицейского. Затем он забаррикадировался в здании.
На месте инцидента работает полиция.
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