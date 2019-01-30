Неизвестный ранил 5 человек на Корсике и заперся в доме

Неизвестный открыл огонь по прохожим в городе Бастия на французском острове Корсика. В результате инцидента ранения получили пять человек, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что мужчина открыл огонь по прохожим и ударил нескольких из них, в том числе полицейского. Затем он забаррикадировался в здании.

На месте инцидента работает полиция.