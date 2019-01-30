Украинская рэперша Alyona Alyona записала трек о пустых обещаниях политиков, после того как её обманом привели на съезд Блока Петра Порошенко.
Композиция называется "Обещания". В трёхминутной песне девушка читает рэп о пустых обещаниях политиков.
По словам исполнительницы, накануне её под предлогом посещения благотворительного мероприятия заманили на съезд Блока Петра Порошенко. Как рассказала девушка в "Фейсбуке", при первой же возможности она покинула мероприятие.
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