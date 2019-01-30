Поживились тем, что было. У жительницы Киева украли матрас и фен

Всеядность квартирных воров правоохранители связывают в том числе с падением уровня жизни в стране.

Жительница Киева обратилась к полицейским с жалобой на кражу постельного белья, матраса, пылесоса и фена. Об этом сообщает "Страна.ua".

Женщина сообщила, что её не было в квартире с ноября прошлого года. Вернувшись, она обнаружила взломанные замки и пропажу некоторых вещей.

Киевлянка отметила, что специально не оставляла в квартире драгоценностей и денег. Судя по всему, воры поживились тем, что нашли.

Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Кража с проникновением" и разыскивают преступников.