Поживились тем, что было. У жительницы Киева украли матрас и фен

Жительница Киева обратилась к полицейским с жалобой на кражу постельного белья, матраса, пылесоса и фена. Об этом сообщает "Страна.ua".
Женщина сообщила, что её не было в квартире с ноября прошлого года. Вернувшись, она обнаружила взломанные замки и пропажу некоторых вещей.
Киевлянка отметила, что специально не оставляла в квартире драгоценностей и денег. Судя по всему, воры поживились тем, что нашли.
Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Кража с проникновением" и разыскивают преступников.
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