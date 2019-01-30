"Вопрос поведения". Топилин призвал чиновников думать, прежде чем говорить

Неосторожные высказывания российских госслужащих в последнее время вызывают неоднозначную реакцию в обществе.

Глава Минтруда Максим Топилин призвал чиновников думать, прежде чем говорить. Об этом министр заявил в беседе с РИА "Новости", комментируя инциденты с некорректными высказываниями некоторых региональных и федеральных госслужащих.

— Это вопрос поведения и, наверное, собственного ощущения: что вообще надо говорить и где. Нужно, прежде чем говорить, подумать. Вот и всё. Ведь любые острые вещи, а их у нас немало, надо обсуждать с обществом. Просто надо делать это нормально, человеческим образом, — заявил он.

Неосторожные высказывания российских чиновников в последнее время вызывают неоднозначную реакцию в обществе. Так, в октябре прошлого года Глава Минтруда Саратовской области Наталья Соколова выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Эту должность чиновница уже не занимает.

Свой пост покинула и руководитель Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая на встрече с волонтёрами заявила, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению. 25 января этого года спикер Новгородской облдумы Елена Писарева заявила, что рожавшим после 30 лет деньги не нужны. Позднее, конечно, чиновница пояснила свои слова.

Сегодня, например, новоиспечённый врио главы Белгорода Юрий Галдун резко отреагировал на просьбу пенсионера говорить громче. В ответ на это он заявил, что не виноват в том, что кому-то не слышно, и порекомендовал приобрести слуховой аппарат. Другие присутствующие, конечно, пристыдили градоначальника и заступились за пенсионера. Чиновник также извинился перед пожилым человеком и отметил, что не смог сдержать эмоций.