Похищенные пиратами российские моряки вернулись на родину

Шестерых наших сограждан удерживали в плену четыре недели. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Моряки с судна MSC Mandy, которые были похищены пиратами в Гвинейском заливе в первых числах января, вернулись в Россию. Об этом информирует вечером в среду МИД РФ.

— В настоящее время моряки прибыли на родину, состояние их здоровья удовлетворительное, — сообщили в ведомстве.

В МИД добавили, что Москва выражает признательность тем, кто содействовал освобождению россиян.

Как ранее писал Лайф, вооружённые люди ворвались на борт контейнеровоза MSC Mandy 2 января 2019 года. Две недели спустя пираты вышли на связь и потребовали выкуп. Как именно решился вопрос с деньгами, неизвестно, однако сегодня утром появилась информация об освобождении всех шестерых россиян.