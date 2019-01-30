Следователь: Сенатор Арашуков имеет вид на жительство в ОАЭ

В 2015 году парламентарий оформил резидентскую визу в Эмираты — она даёт право на ведение бизнеса в этой стране.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков имеет вид на жительство в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщил следователь во время заседания Басманного суда Москвы.

— Находясь на свободе, он может скрыться за пределами РФ, была получена информация о виде на жительство в Объединённых Арабских Эмиратах, — сказал следователь.

Как ранее сообщал Лайф, с 2015 года у Арашукова была оформлена резидентская виза в ОАЭ. Подобного рода визы выдаются тем, кто занимается бизнесом на территории этой страны, а Рауф Арашуков её получал как топ-менеджер компании Stroika Technical Works LLC.

Напомним, Рауф Арашуков был задержан сегодня в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".