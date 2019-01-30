В Москве эвакуировали аквапарк

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В Москве эвакуировали аквапарк

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

На юго-западе Москвы эвакуировали посетителей аквапарка "Мореон". Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

По предварительной версии, причиной эвакуации стало возгорание в сауне на втором этаже здания. Сообщается о 1,5 тысячи эвакуированных. В здании аквапарка осталась часть обслуживающего персонала, но их жизни ничего не угрожает.

Ранее на месте "Мореона" располагался печально известный "Трансвааль парк", при обрушении которого в 2004 году погибло 28 человек.

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