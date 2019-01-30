"Весёлый троллинг и некомпетентность". В ГД раскритиковали губернатора Сипягина

Резкая оценка была сделана после того, как в СМИ появились сообщения о том, что три депутата Госдумы от "Единой России" — Григорий Аникеев, Игорь Игошин и Евгений Ревенко — не явились на встречу с губернатором Владимирской области.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко (избран по партийному списку "Единой России" от Владимирской, Липецкой, Рязанской и Воронежской областей) обвинил губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в том, что глава региона пытается "весёлым троллингом прикрыть свою беспомощность и некомпетентность" при принятии решений по управлению областью. Об этом парламентарий рассказал в беседе с "Зеброй-ТВ".

Резкую оценку парламентарий сделал после того, как в СМИ появились сообщения о том, что три депутата Госдумы от "Единой России" — Григорий Аникеев, Игорь Игошин и Евгений Ревенко — не явились на встречу с губернатором Владимирской области. Сипягин на этой встрече планировал поставить перед ними ряд проблемных вопросов и выслушать их пожелания в адрес областной администрации и заксобрания региона.

— Как я полагал, у самих законодателей накопились вопросы, пожелания, предложения к администрации Владимирской области, законодательному собранию. Но, как мы видим, не у всех. <...> Из чего я делаю вывод: отсутствующих депутатов ситуация в области полностью устраивает, избиратели, по их мнению, абсолютно всем довольны, ничего менять, совершенствовать не надо, — прокомментировал ситуацию Сипягин.

Депутат Ревенко в беседе с журналистами издания призвал губернатора исполнить предвыборные обещания и прекратить попытки "размазывать ответственность", а также перестать вводить избирателей в заблуждение.

— Моя позиция такая: всё это очень похоже на попытку таким весёлым троллингом прикрыть свою беспомощность и некомпетентность. Есть проблема в модальности: не явиться к губернатору могут только его подчинённые — сотрудники администрации [Владимирской области] и так далее, — заявил он.