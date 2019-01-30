Поставили неверный диагноз. 8-летняя девочка умерла от менингита в Ярославле

У ребёнка заболело левое бедро. Врачи сказали: артрит. Спустя два дня девочка скончалась в реанимации.

В Ярославле выясняют обстоятельства смерти 8-летней девочки, пишет региональное управление Следственного комитета. Заведено дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Сообщается, что 30 декабря 2018 года ребёнок пожаловался на боль в области левого бедра. Ночью поднялась температура, давали жаропонижающее. Первого января снова возник жар, вызвали скорую.

В областной детской клинической больнице поставили диагноз: артрит. В подмышках и в паху появилась сыпь. Врачи решили, что девочке можно лечиться в домашних условиях, и отпустили домой.

Тем же вечером ей снова стало плохо, ребёнка снова привезли в ту же больницу в крайне тяжёлом состоянии. Однако на этот раз диагноз был другой: менингококковая инфекция, генерализованная, менингококцемия.

Через пять минут после поступления в клинику у девочки остановилось кровообращение. Реанимация не помогла. Через полчаса пациентка скончалась.

Назначили судмедэкспертизу. Устанавливают причастных к преступлению.